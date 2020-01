Panchine e fioriere nella piazza di Mondello, nuovi arredi in vista dell'isola pedonale d'estate

Al via oggi i lavori di sistemazione di nuovi arredi nella piazza di Mondello, coordinati dall'assessorato al Decoro urbano guidato dal vicesindaco Fabio Giambrone.

"In attesa che gli uffici portino a compimento la progettazione della riqualificazione complessiva della piazza - afferma il sindaco Leoluca Orlando - è importante che da parte dell'assessorato si sia dato inizio ad un primo intervento, con l'installazione di nuove panchine e fioriere cui si aggiungeranno altri piccoli miglioramenti prima dell'estate".

Il presidente della commissione consiliare Attività produttive, Ottavio Zacco, sottolinea invece l'importanza di aver "avviato un dialogo con i commercianti e i residenti per programmare la pedonalizzazione in vista della prossima stagione, strumento fondamentale per il rilancio economico e turistico della borgata".