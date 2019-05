Zona piazza Marina, nasconde 25 dosi di crack: arrestato per spaccio

Appena ha notato la volante della polizia ha cercato la fuga ma è stato raggiunto e arrestato. A finire in manette, per spaccio di droga, è stato Pietro Presti, di 26 anni, pregiudicato palermitano. E' successo ieri sera. In azione gli agenti dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, che stavano transitando da via del Pappagallo, nella zona di piazza Marina.

"I poliziotti - raccontano dalla questura - hanno notato un giovane sospetto che, alla vista della volante della polizia ha cercato di allontanarsi frettolosamente dalla strada. Raggiunto e fermato dai poliziotti il giovane, poi identificato, ha manifestato un certo disagio ed un evidente stato di agitazione, non riuscendo inoltre a fornire adeguate e credibili giustificazioni per tale atteggiamento".

La successiva perquisizione a suo carico ha poi chiarito le cause del suo nervosismo: all’interno di una tasca del giubbotto nascondeva infatti una busta contenente 25 dosi di crack e circa 100 euro, in banconote di diverso taglio. Il giovane è stato arrestato.