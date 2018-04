Collana e statuette in avorio vendute al mercatino di piazza Marina, due denunce

Avevano messo in bella mostra tra le bancarelle del mercatino domenicale di piazza Marina anche degli oggetti in avorio - alcune statuette e una collana - tanto reziosi quanto illegali. Per questo motivo due venditori sono sttai denunciati dai carabinieri del comando unità forestale ambientale e agroalimentare.

I due ambulanti non avevano la documentazione che attesta la legale provenienza e detenzione degli oggetti messi in vendita. I militari dell'Arma hanno quindi sequestrato dieci statuette (dai 4 ai 19 centrimetri di altezza) in avorio raffiguranti vari soggetti, come animali, Buddha o l'imperatore cinese Shou Lao, una collana di circa 60 centimetri di lunghezza e un volto di donna di circa dieci centimetri.

Sono in corso accertamenti per capire se gli oggetti sono stati ricavati da zanne di elefante africano o indiano, entrambi esemplari in via di estinzione.