Piazza Marina a misura di Ficus: l'albero più grande d'Europa torna a respirare

Il ficus di piazza Marina, uno fra gli alberi più grandi d’Europa, avrà più spazio per potere continuare a crescere. Il Comune avvierà un intervento di restyling dell'area limitrofa all'albero.

"Ottenuti i permessi necessari, l’intervento delle maestranze del Coime e settore Verde programmato tra dieci giorni - spiegano da Palazzo delle Aquile - permetterà al ficus di crescere e di gettare le sue radice aeree. Ovvero i rami che crescono in verticale sorreggeranno i grossi rami orizzontali che, al contrario, rischierebbero di cadere". Durante l’intervento, sarà collocata una passerella che faciliterà il passaggio delle persone.

“Oltre a questo significativo intervento – commenta l’assessore Sergio Marino – saranno eliminate le transenne che adesso sono presenti e sarà ampliato il marciapiede in modo da non compromettere l'albero. La creazione di alcun cercini (formazioni che si sviluppano su un fusto o ramo ndr) inoltre, agevolerà la formazione delle radici aeree che sostengono i rami del monumentale albero”. Durante l’intervento programmato, sarà collocata una passerella che faciliterà il passaggio delle persone.

Nel mese di luglio ignoti avevano appiccato il fuoco a un cumulo di rifiuti gettati all'interno di una cavità del tronco, danneggiandolo,

“Ringrazio tutti coloro che hanno mostrato grande attenzione e amore per questo albero – diceil sindaco Orlando - . Attendevano le autorizzazioni e oggi confermiamo fattivamente la nostra attenzione per il verde cittadino, per gli spazi pubblici e in particolare per una straordinaria icona della nostra città che è appunto il ficus di piazza Marina, meta di tantissimi turisti e palermitani”.