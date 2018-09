"C'è un ladro sul balcone": vicina chiama la polizia e fa arrestare una coppia in piazza Marina

La polizia sventa un furto in un appartamento nella zona di piazza Marina e arresta un tunisino di 25 anni e una ragazza palermitana di 28. Sono entrambi volti noti alle forze dell’ordine. Decisiva la segnalazione di una residente, che ha fatto scattare l'intervento degli agenti. E' successo tutto poco dopo la mezzanotte, in un edificio storico. I due sono stati notati mentre sostavano sotto un edficio storico: lei faceva da “palo”, mentre il complice armeggiava sul portone di ingresso.

"Quei tentativi di entrare - ricosturiscono dalla questura - sono però andati a vuoto, così il tunisino ha deciso di arrampicarsi fino al primo piano. Il primo tentativo è andato male, infatti il 25enne è caduto rovinosamente a terra. Subito dopo ci ha riprovato, stavolta con successo, raggiungendo il balconcino del primo piano. Il giovane ha rotto la finestra della camera da letto: a quel punto però è scattato l’allarme e, contemporaneamente, sono arrivate le pattuglie della polizia allertate dalla residente".

Gli agenti dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico e del commissariato Oreto-stazione sono così scesi dalle vetture di servizio. Ne è nato un inseguimento a piedi. "Dopo aver percorso buona parte della zona di piazza Marina, i due malviventi - dicono dalla questura - sono stati bloccati e dichiarati in stato di arresto in via Lungarini. Addosso avevano strumenti atti allo scasso, come cacciavite e coltello a serramanico, usati per il tentativo di effrazione". I due sono riconosciuti dalla donna che aveva visto tutto e tratti in stato di arresto.

I poliziotti hanno poi avvertito l'abitante dell'appartamento che stava per essere svaligiato. L'uomo ha raccontato agli agenti di non aver capito nulla di quanto stesse accadendo all’esterno della sua abitazione e di avere avvertito soltanto il rumore di un fragoroso tonfo, ovvero la rovinosa caduta sull’asfalto del tunisino impegnato a raggiungere il balcone dell’edificio.