Paura in piazza Leoni, esplode bombola del gas in un ristorante: palazzo evacuato

Paura in piazza Leoni per l'esplosione di una bombola del gas all'interno del ristorante "Verdechiaro". Il boato è stato avvertito nettamente in tutta la zona. Sul posto otto squadre dei vigili del fuoco e il 118. Evacuato a scopo precauzionale il palazzo dove si trova l'attività commerciale che è stato invaso dal fumo. Tre persone risultano ferite in modo lieve e sono state medicate sul posto. Il traffico è stato bloccato entrambi i sensi di marcia per consentire l'intervento dei mezzi di soccorso.

Il ristorante era chiuso al pubblico. Lo era da settimane per lavori di ristrutturazione e la riapertura era prevista per il prossimo 2 ottobre.

"Lo avete immaginato, vi è mancato, vi abbiamo incuriosito, ed ora è arrivato il momento! Vi aspettiamo da mercoledì 2 ottobre con la nostra cucinanaturale", avevano annunciato i proprietari su Facebook. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti di polizia che hanno ascoltato il titolare e i dipendenti per chiarire cosa abbia scatenato l'esplosione.