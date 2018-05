Lite tra vicini di casa in piazza Leoni, donna ferisce trentenne con un paio di forbici

Una lite condominale finita nel sangue. I carabinieri stamattina sono intervenuti in un appartamento di piazza Leoni dove era stato segnalato un accoltellamento. E' successo intorno alle 9.30, in una palazzina al civico 40. Un palermitano di 30 anni è finito in ospedale, a Villa Sofia, dopo essere stato colpito con delle forbici da una donna mauriziana di 39 anni.

La lite tra vicini di casa (lui abita al primo piano, lei al secondo) è esplosa per questioni condominiali. Ma i vicini hanno segnalato che già da tempo tra i due non corresse buon sangue e che spesso si erano verificati screzi e dispetti reciproci. E stamattina i due dalle parole sono passati ai fatti. Secondo una prima ricostruzione fatta dalla donna ai carabinieri, dopo l'ennessimo battibecco per futili motivi lui avrebbe tentato di aggredirla, e lei si sarebbe difesa colpendolo con un paio forbici.

Nell'appartamento sono intervenuti i carabinieri del Nucleo Radiomobile. L'uomo è stato trasportato a Villa Sofia dai sanitari del 118, mentre un'ambulanza è arrivata in piazza Leoni per visitare la 39enne, che è ascoltata dai carabinieri. Sul posto sono intervenute quattro gazzelle. Secondo le prime informazioni le condizioni dell'uomo non sono gravi.