VIDEO | Piazza Leoni, la battaglia di due sorelle all'ombra del palazzo della mafia

Le Iene raccontano la vicenda di Savina e Rosa Pilliu che combattono da 30 anni contro l'edificio di fronte alle loro due case, dove a lungo hanno trovato una base e un nascondiglio i più pericolosi boss. Nessuno è riuscito a portargli via le loro casette, ma oggi devono combattere per rimetterle in piedi. Una storia che si intreccia con le inchieste di Falcone e Borsellino