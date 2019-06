La protesta degli operai Blutec si sposta in piazza Indipendenza: "Vogliamo risposte"

Tornano a protestare i lavoratori della Blutec di Termini Imerese. Le tute blu stanno dando vita a un presidio in piazza Indipendenza, davanti alla sede della presidenza della Regione. Con loro anche il segretario della Uilm Enzo Comella: “A fine mese scadranno gli ammortizzatori sociali. Abbiamo bisogno di risposte concrete e immediate ma sino a oggi governo nazionale e regionale sono rimasti in silenzio e nessuno ci ha convocati. Chiediamo subito un confronto e buona occupazione rilanciando l’area industriale di Termini Imerese”.

