Strisce blu in piazza Giovanni Paolo II, è polemica: "Residenti non possono fare abbonamenti"

Strisce blu in piazza Giovanni Paolo II, scoppia la polemica. A sollevare il caso è stata Sabrina Figuccia, consigliere comunale: "Residenti cornuti e mazziati - esclama -. Non solo costretti a fare i conti con le strisce blu, non solo impossibilitati a chiedere pass o fare abbonamenti, ma addirittura obbligati a pagare la tariffa intera per lasciare la propria auto sotto casa".

I residenti nello scorso giugno hanno visto disegnate le strisce blu nelle due aree di sosta all’angolo con via Cassarà. "Ma con un piccolo malefico dettaglio - dice Figuccia -. Non è stata data ai residenti, così come succede da anni in tutta la città, la facoltà di fare un abbonamento annuale a prezzi agevolati, ma soltanto costringerli a pagare un euro l’ora. Nei giorni scorsi, insieme con i colleghi della Settima Commissione Consiliare, abbiamo chiesto lumi al neo presidente dell’Amat Cimino e al direttore Rossi, che si sono limitati ad allargare le braccia dicendo che tutto è stato deciso con un’ordinanza firmata dal dirigente dell’Ufficio Traffico Luigi Galatioto, che abbiamo provveduto a convocare in Commissione e che siamo ansiosi di ascoltare".

Figuccia insiste: "Resta, però, il sospetto che questa decisione del Comune sia stata fatta soltanto per un motivo: quello di raggranellare qualche euro in più per le disastrate casse dell’Amat, da troppo tempo sull’orlo del baratro, sempre con i cittadini usati come bancomat. I vertici aziendali, e il Comune in primis, pensino piuttosto a ridurre gli ancora troppi sprechi in via Roccazzo e non utilizzino i palermitani come limoni da spremere fino all’ultima goccia”.

Galatioto fa chiarezza a PalermoToday: "Sabrina Figuccia evidentemente è poco informata - dice -. Abbiamo creato dei parcheggi specifici per i residenti in piazza De Gasperi, si tratta di una cinquantina di posti riservati, dove possono posteggiare solo loro. In quella strada ci sono degli stalli di tipo B, nei quali si può parcheggiare con il classico biglietto con cui gratti e posteggi. Quindi al momento non esistono pass annuali per i residenti. Ma è stata inviata una proposta al Consiglio comunale per trasformare questi stalli dalla tipologia "B" alla "A", quindi consentendo ai residenti di avere il pass annuale".