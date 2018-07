"Non ti muovere e dammi il cellulare", 22enne arrestato per tentata rapina

Se l’è vista brutta un giovane palermitano di 22 anni che, mentre stava camminando in piazza Cupani per fare rientro a casa, è stato raggiunto da un coetaneo che ha tentato di rapinarlo. Per dua fortuna però, l'arrivo di una Volante della polizia ha evitato il peggio e il malvivente è stato arrestato.

Secondo quanto ricostruito, l'aggressore ha sbarrato la strada al ragazzo e, fronte contro fronte, gli ha intimato di non gridare e di consegnargli il telefono cellulare. Per "convincerlo" ha anche indicato un complice, fermo a poco distanza e con una pistola. Due agenti della polizia, che stavano pattugliando la zona, si sono accorti di quanto stava accadendo e sono intervenuti. L'aggressore è stato identificato e arrestato dopo un breve tentativo di fuga. Adesso si trova nel carcere Pagliarelli. Le indagini proseguono per individuare il complice.