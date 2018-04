Zaino "sospetto" accanto alla fermata del bus, allarme bomba al Politeama

Uno zainetto abbandonato al Politeama, accanto a una pensilina Amat, ha fatto scattare l’allarme bomba. La polizia ha bloccato le vie d’accesso a piazza Castelnuovo. Oltre alle volanti sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e gli artificieri.

Non è stato però necessario fare brillare lo zaino perchè, proprio quando il personale stava per entrare in azione, è arrivata la proprietaria. La donna ha spiegato di averlo dimenticato per una distrazione e che all'interno c'erano alcuni libri ed effetti personali. Verificato il contenuto, le forze dell'ordine hanno riconsegnato lo zaino alla legittima proprietaria e sospeso le procedure.

