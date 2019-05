Una tonnellata di pesce "non tracciabile" in un furgone: sequestro e maxi multa

Una tonnellata di prodotti ittici non tracciabili era stata accatastata all'interno di un furgone. Il mezzo è stato bloccato dalla polizia in piazza Castelforte e i controlli si sono conclusi con il sequestro del pesce, una multa da diecimila euro e una denuncia.

Quando gli agenti hanno fermato il veicolo, a bordo c'erano il conducente e un passeggero. Non sono stati in grado di fornire le autorizzazioni per il trasporto e i documenti sulla tracciabilità dei prodotti. I due hanno poi fornito "spiegazioni contraddittorie e poco plausibili in ordine alla provenienza e alla destinazione del pesce".

Per approfondire gli accertamenti sono intervenuti anche gli uomini della capitaneria di porto, della guardia di finanza e dell'Asp. La parte di pesce ritenuta idonea al consumo è stata devoluta ai bisognosi, quella restante è stata distrutta.

Il conducente dovrà pagare diecimila euro di multa per "sovraccarico del mezzo di trasporto; mancata autorizzazione sanitaria; mancato rispetto delle temperature prescritte per il trasporto del prodotto ittico; assenza dei dispositivi per il controllo delle temperature previsti dalla legge; mancanza della documentazione sulla tracciabilità del pesce e assenza del relativo documento di trasporto".

"Nel corso degli accertamenti presso gli uffici del commissariato di Mondello - spiegano dalla Questura - è giunto un parente di uno dei due trasportatori con un documento poi risultato falso. L'uomo è stato pertanto deferito per i reati di sostituzione di persona e truffa".