Piazza Capo rivede la luce: ripristinata l'illuminazione

Il ripristino dell’illuminazione di piazza Capo, la riparazione di un guasto a Mondello con la riaccensione di oltre 80 punti luce. Sono alcuni degli interventi ultimati in questi giorni dagli operatori di AMG Energia Spa. In piazza Capo e nelle strade limitrofe sono state effettuate più attività: è stato riparato il guasto del circuito che alimenta i punti luce delle viabilità e sono stati rimessi in funzione quattro dei sette proiettori presenti nella piazza. Ripristinato, inoltre, il funzionamento della fotocellula, che comanda accensione e spegnimento degli impianti e che non rispondeva più in modo corretto alle variazioni di intensità della luce.

Un altro intervento importante è stato completato in urgenza nella zona di Mondello, compresa fra le vie Nettuno, Nesea, Rosciglione. E’ stato riparato e rimesso in funzione il circuito Palinuro-Cavarretta: a determinare il guasto, l’allagamento dei pozzetti di pubblica illuminazione, una conseguenza dei temporali di questi giorni. La riparazione è stata una delle priorità nell'ambito delle attività ordinarie, perché gli impianti di molte strade di questa zona sono alimentati soltanto dal circuito interessato dal guasto. “I nostri operatori continueranno a tenere sotto controllo il funzionamento di questo circuito e degli impianti - assicura il presidente di AMG Energia Mario Butera - in modo da intervenire in modo tempestivo se il problema dovesse ripresentarsi. Siamo in piena e continua attività: siamo impegnati nella riparazione di guasti, molti di ingente entità, nelle verifiche di sicurezza, in interventi di manutenzione straordinaria in via Messina Marine ma anche nelle attività di supporto all’amministrazione comunale per gli addobbi natalizi”.

Per quanto riguarda gli altri interventi, è in via di definizione la riparazione del guasto di un circuito di media tensione che alimenta gli impianti nella vasta zona compresa fra le vie Santa Maria di Gesù, Conte Federico e Brancaccio dove l’illuminazione è già attiva a punti luce alternati. Riparazioni in corso anche in via Olio di Lino e in largo Di Vittorio. Rimane disattiva, infine, la cabina di pubblica illuminazione “Niscemi” (alimenta gli impianti di illuminazione della zona di San Lorenzo) e si conferma la gravità del guasto: i ripetuti tentativi di riparazione in manutenzione ordinaria dell’interruttore generale, un dispositivo ormai vetusto, non hanno dato esito positivo. Per il ripristino della cabina sarà necessario ricorrere ad attività straordinarie.