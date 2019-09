Piazza Bottego cambia look: spunta il prato naturale

Piazza Bottego cambia look. Oggi sono stati sistemati il prato naturale e la segnaletica e nei prossimi giorni toccherà alla staccionata. Siamo in pieno centro, tra via Roma, via Bari e via Napoli. Nei mesi scorsi nel cuore di piazza Bottego era stata smantellata una maxi area recintata in passato utilizzata come cantiere da una ditta e rimasta totalmente abbandonata per tanti anni e perfino utilizzata come vespasiano e spazio per persone senza fissa dimora.

"Abbiamo finalmente dato un'immagine nuova ad un'area molto amata dai residenti - dice il vicepresidente della prima circoscrizione Antonio Nicolao -. La circoscrizione ringrazia il vicesindaco Fabio Giambrone (con delega al Decoro urbano) e tutti coloro che hanno permesso la realizzazione dello spazio verde, voluto fortemente dai residenti e dal consiglio di circoscrizione".

"Auspichiamo - dicono i consiglieri Tramuto, Randazzo, Sorci e Nicolao - che l'area così come è stata arricchita e salvaguardata possa essere mantenuta dai residenti e dai cittadini tutti".