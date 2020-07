In casa nasconde marijuana e 15 mila euro, arrestato commerciante

In casa aveva 100 grammi di marijuana e 15 mila euro in contanti. Per questo motivo un commerciante di 34 anni P.P., è stato arrestato dai carabinieri della Stazione Resuttana Colli. Deve rispondere di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.

Nel corso di un servizio antidrog i militari, insospettiti da un continuo andirivieni dalla sua abitazione in piazza Benvenuto Cellini, hanno eseguito una perquisizione rinvenendo quasi 100 grammi di marijuana oltre al materiale per il taglio e il confezionamento delle dosi.

All’arrestato, su disposizione dell’autorità giudiziaria, sono stati concessi gli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida. La droga recuperata è stata inviata al laboratorio analisi del reparto operativo per le verifiche quantitative e qualitative.Sono in corso indagini sulla provenienza del denaro.