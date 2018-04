Stop al parcheggio selvaggio, il Capo respira: piazza Beati Paoli diventa pedonale

Bye bye parcheggio selvaggio: piazza Beati Paoli diventa pedonale nel tratto compreso tra via Beati Paoli, vicolo degli Orfani e via Judica. Un'altra isola nel cuore di Palermo. E dal Comune fanno capire che il processo di pedonalizzazione del centro storico non si ferma qui. Perché dopo quella che è una delle piazze simbolo del Capo, toccherà ad altre aree. "La pedonalizzazione, voluta da commercianti e residenti, trova - commenta il capogruppo del Pd al Comune Dario Chinnici - la nostra piena condivisione. Servirà a rilanciare sia la zona del Capo sia l'intero centro storico".

"L'area pedonale - si legge sull'ordinanza - è riservata solo ai pedoni pertanto la circolazione veicolare è consentita solo alle biciclette con velocità non superiore a cinque chilometri orari. Niente dunque veicoli a motore. Faranno eccezione i mezzi muniti di pass. Questo provvedimento è parte di un processo di rimodulazione della circolazione veicolare che per fasi provvederà a privilegiare la pedonalità del centro storico".

Nei prossimi giorni l'Amat si occuperà di posizionare la segnaletica stradale verticale, poi il provvedimento sarà attivo. "Le pedonalizzazioni - conclude Chinnici - sono ormai una realtà e le voci populiste che paventavano il crollo delle attività commerciali sono solo un ricordo del passato. Basti vedere via Maqueda che adesso deve diventare area pedonale H24: siamo disponibili a modificare il piano traffico. Siamo convinti infatti che vivibilità e fruibilità devono camminare di pari passo con sicurezza e controllo del territorio al fine di tutelare sia i residenti sia le attività produttive".