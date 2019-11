In piazza Alberico Gentili una panchina rossa contro la violenza sulle donne

Una panchina rossa che vale come una mano tesa in aiuto delle donne che subiscono violenze e vessazioni. Oggi ne è stata installata una in piazza Alberico Gentili. L'iniziativa è del comitato XIII Vittime e dell'associazione Retake Palermo in vista della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne.

Presenti all'inaugurazione anche il sindaco Leoluca Orlando, il suo vice Fabio Giambrone e l'assessore Giovanna Marano.

"Siamo qui - ha detto Orlando - per dire 'sì' alla gioia e all'amore e per dire 'no' all'individualismo egoista e a logiche soffocanti di gruppo. 'Io sono persona, noi siamo comunità': è esattamente questa la visione della città che in questo momento dice no alla violenza sulle donne e contro le donne, e lo fa ricordando le tante donne vittime di violenza, quelle note e quelle - tantissime - sconosciute che invitiamo a denunciare e a unirsi a tutti noi perché non sono sole".