Monte Pellegrino, piantati oltre 200 alberi in una delle aree incendiate nel 2016

Volontari all'opera in un punto della Riserva naturale orientata in cui il 63% della superficie boscata è stata distrutta. Appello di Legambiente al Comune per il piano di gestione forestale, Rosano: "Venga sbloccato al più presto"