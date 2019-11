Capaci, via alla piantumazione di mille alberi: "Porteranno il nome dei bimbi nati dal 2013"

Iniziata la piantumazione di mille alberi a Capaci. Il via all'iniziativa, voluta del sindaco Pietro Puccio e resa possibile grazie all'aiuto economico dei privati, in occasione della Giornata dell’Albero che si celebra oggi. Un ulivo, un oleandro, un castagno o un carrubo per ogni bambino nato nel Comune a partire dal mese di febbraio 2013. Diverse le location interessate: dalla scuola dell’infanzia in via degli Oleandri alla villetta in via Primo Carnera, incrocio via Libertà, passando per il Belvedere.

"Un’azione concreta e tangibile - commenta il primo cittadino - non solo per il rapporto imprescindibile che gli esseri umani devono avere con la natura, ma anche (e soprattutto) per il debito morale che abbiamo contratto nei confronti delle nuove generazioni per tutti (troppi, purtroppo) gli anni trascorsi a saccheggiare e a deturpare l’ambiente, fino ad averlo reso quasi invivibile, sicuramente irriconoscibile".

Ogni albero porterà il nome di ciascun bambino censito all’Anagrafe dal 2013 in poi: "Questa scelta - conclude Puccio - vuole avere il significato simbolico di un passaggio di testimone generazionale, quasi a voler affidare a ciascuno di questi bambini la gelosa custodia di un 'pezzo' di verde che devono tutelare e proteggere, quali guardiani, come un prezioso bene personale e generazionale".

