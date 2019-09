Piantagione in un terreno alla periferia di Roma, arrestato trentenne del Palermitano

Stava ripulendo le foglie della sua marijuana piantata in un terreno quando è sbucata dal nulla una pattuglia della sezione Radiomobile della compagnia di Tivoli. I carabinieri hanno arrestato un trentenne della provincia di Palermo con le accuse di coltivazione e detenzione di sostanze stupefacenti.

Dopo la scoperta i militari hanno fatto un giro nel terreno che si trova tra i quartieri periferici Salone e Case Rosse. Al termine dei controlli i carabinieri hanno trovato nove piante di altezze comprese fra i 160 e 190 centimetri e un peso complessivo di quasi due chili e mezzo.

La successiva perquisizione domiciliare ha consentito di rinvenire 50 grammi di marijuana e il materiale utile per il confezionamento delle dosi. Le piante e lo stupefacenti sono stati sequestrati per le analisi mentre il trentenne è stato portato in caserma in attesa del giudizio per direttissima.