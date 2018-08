Partinico, scoperta piantagione di marijuana: arrestato 26enne

Coltivava marijuana in un terreno confinante con quello di sua proprietà, in contrada Bisaccia, a Partinico. Ieri, gli agenti del commissariato locale hanno scoperto la piantagione e oggi un ventiseienne del luogo, D.P. le sue iniziali, è finito in arresto con l'accusa di produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti.

Ben 108 le piante sequestrate. Il giovane aveva costruito un impianto di irrigazione composto da un tubo di circa 13 metri e da un bocchettone attraverso il quale dalla sua proprietà riusciva ad innaffiare la coltivazione. In casa del ventiseienne gli agenti hanno trovato e sequestrato 26 grammi di marijuana, già essiccata, un coltello, un paio di forbicine ed un bilancino di precisione.

"Durante il sopralluogo degli agenti - dichiarano dal comando di Partinico - è arrivato il 26enne che si è assunto la responsabilità della piantagione indicando anche una via d'accesso dalla sua proprietà e mostrando il fertilizzante utilizzato per la cura delle piante illegali".