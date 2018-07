Partinico, piantagione di marjuana in casa e furto di luce: un arresto e 3 denunce

Un arresto per spaccio di sostanze stupefacenti e furto aggravato di energia elettrica e tre denunce. E' questo l'esito dei controlli effuati dai carabinieri della Stazione di Villagrazia di Palermo che hanno scoperto una piantagione di marijuana all'interno dell'abitazione. A finire in manette Giovanni Ribaudo, palermitano 49enne, volto noto alle forze dell’ordine. Palermitani anche i suoi tre complici. Ben 263 le piante di marijuana sequestrate insieme a tutto il materiale necessario per la coltivazione: taniche di fertilizzante, reattori per lampade e sistemi di areazione.

I militari insospettiti dai comportamento il 49enne, l’hanno seguito e raggiunto così l'immobile all’interno del quale era stata realizzata la serra. Come confermato da una squadra di tecnici verificatori dell’Enel, intervenuta sul posto, l'intero impianto era collegato direttamente ed abusivamente alla rete elettrica. Dopo la convalida dell'arresto, Ribaudo è stato sottoposto ai domiciliari.

