Piantagione di cannabis in una stalla, carabinieri attratti dall'odore: arrestato 40enne

In un capannone adibito a stalla aveva creato una piantagione indoor di marijuana. I carabinieri della compagnia di Partinico hanno arrestato in flagranza di reato un uomo di 40 anni (I.D.P. le sue iniziali) per il reato di coltivazione e detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

I militari dell’Arma hanno pizzicato il quarantenne durante un servizio di contrasto al mercato della droga: transitando in un’area campestre ai confini con il comune di Balestrate, hanno notato uno strano viavai da un capannone adibito a stalla nei pressi dell’abitazione dell’uomo.

"I carabinieri - dicono dal comando provinciale - una volta raggiunto il capannone si sono accorti del pungente odore di sostanza stupefacente, e hanno deciso quindi di procedere a perquisizione scoprendo che il 40enne aveva allestito una piantagione indoor, munita di materiale fertilizzante e completa di lampade, reattori, impianti di condizionamento ed aspirazione, tutto collegato abusivamente alla rete elettrica pubblica, così come confermato da una squadra di tecnici della società E-Distribuzione intervenuti sul posto. Sono state rinvenute e sequestrate 283 piante di cannabis indica.

Lo stupefacente è stato campionato dai carabinieri del Lass (Laboratorio Analisi Sostanze Stupefacenti) del reparto operativo di Palermo per le analisi quantitative e qualitative. Contestualmente è stata deferita all’autorità giudiziaria la moglie dell'uomo poiché anche l’abitazione era collegata tramite allaccio abusivo alla rete pubblica. Il 40enne è stato portato nella sua abitazione in regime di detenzione domiciliare come disposto dal Pubblico Ministero di turno della Procura della Repubblica di Palermo, in attesa del rito direttissimo. Il Tribunale di Palermo ha convalidato l’arresto e disposto l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria e l’obbligo di dimora nel comune di Partinico.