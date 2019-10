"Scava, semina un albero e invita un amico a farlo": successo per la campagna "Piantiamola"

Dopo l'ex campione di atletica leggera Totò Antibo, aderiscono alla campagna anche il Rettore Fabrizio Micari e Francesco Giambrone, sovrintendente del Teatro Massimo. Insieme a 150 ragazzi under 30. Grande successo per la campagna di Salvo Alotta, che due settimane fa ha lanciato un "tree-challenge": ha preso un piccone per scavare una buca e ha piantato il primo albero della catena invitando gli amici a fare lo stesso, in pochi giorni hanno aderito 100 persone, sono stati pubblicati 50 video e 50 mila persone hanno saputo della campagna.

“Abbiamo creato una community per sviluppare iniziative di impegno civico e cittadinanza attiva, questa è la prima”, dal palco della scuola di formazione politica Futura, Salvo Alotta insieme ad Alessio Sollami e Roberto Lannino ha spiegato la campagna Piantiamola. "E' una campagna di sensibilizzazione - dice - che ha un duplice obiettivo sensibilizzare sul tema e dare un piccolo contributo di ossigeno al pianeta partendo da Palermo e dalla Sicilia. Su tematiche come questa, non più rinviabili, la politica indipendente dal proprio colore dovrebbe essere unita, per questo il sottotitolo della campagna è Uniti per l’ambiente".

