Pulizia straordinaria della città, Confesercenti: "Palermo torni a splendere"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

"L'operazione di pulizia straordinaria annunciata dal sindaco Leoluca Orlando è partita soltanto da pochi giorni e siamo ben lieti di vedere in azione Rap e Reset in quartieri fino a oggi messi in secondo piano. Sosteniamo con forza il progetto del Comune sul fronte della pulizia e del decoro urbano, per questo l'opera di sensibilizzazione da parte di Confesercenti sarà ancora più forte. Ci rivolgiamo a tutti i nostri associati, ma naturalmente anche a tutti i cittadini, per una collaborazione costante che restituisca alla nostra città lo splendore totale che merita". A dichiararlo è Francesca Costa, presidente di Confesercenti Palermo.