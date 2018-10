Differenziata, multe più salate e nuovi centri di raccolta: per il Comune obiettivo 30% entro fine anno

Raggiungere il 30% di differenziata in città entro la fine dell'anno. Per centrare l'obiettivo imposto dalla Regione - a prevederlo è l'ordinanza emanata lo scorso 10 agosto dal governatore Musumeci - l'amministrazione comunale prova spingere il piede sull'acceleratore della raccolta (dentro e fuori il "porta a porta"); inasprisce controlli e sanzioni; avvia la nuova linea compost del Tmb di Bellolampo e due Centri comunali di raccolta (uno in viale dei Picciotti, l'altro a piazzetta della Pace), la cui entrata in esercizio verrà anticipata sempre entro la fine di quest'anno.

E' stata la Rap a mettere a punto il piano per invertire il trend della differenziata (attualmente al 14%), che il sindaco Orlando ha inviato alla Regione con una lettera di accompagnamento. Nella sostanza, si tratta un cammino a tappe forzate che si basa anche sull'incremento della vigilanza da parte della polizia municipale. Insomma, linea dura e tolleranza zero nei confronti di chi non differenzia correttamente nell'area del "porta a porta". Il sindaco Leoluca Orlando, in attesa che venga modificato il regolamento comunale, emanerà un'ordinanza che prevede sanzioni più salate: da 50 euro per ogni condominio a 50 euro per ogni famiglia compresa all'interno dello stabile. La Giunta ha inviato invece al Consiglio comunale una proposta di delibera per introdurre la figura dell'ispettore ambientale.

Intanto sono partiti i controlli congiunti Rap-polizia municipale con l'apertura dei sacchetti nelle strade del "porta a porta". Dalla spazzatura (bollette, fatture, scontrini, ecc...) si proverà a risalire alla famiglia. Previste sanzioni a partire da 167 euro. L'aumento delle percentuali di raccolta passa dall'estensione del programma "Palermo differenzia 2": entro la fine dell'anno, il Comune conta di far partire gli step 3 e 5; inoltre verrà sperimentato il "porta a porta" a Borgo Molara. I Centri comunali di raccolta dovranno fungere, nelle intenzioni dell'amministrazione, da traino per la differenziata, perché i cittadini vi potranno conferire le singole frazioni di rifiuti.

Saranno potenziate le isole ecologiche nei quartieri ed a piazzale Giotto (che sarà aperta anche il pomeriggio). All'Albergheria sarà prolungato il funzionamento della postazione per ingombranti di via Verga, dove si potrà conferire pure la notte e in via anonima. Sui rifiuti ingombranti Rap e Comune hanno ingaggiato una vera e propria battaglia contro gli abbandoni illeciti. Tra agosto e settembre, con l'aiuto della ditta Brugnano (a titolo gratuito), la Rap è riuscita recuperare buona parte dei rifiuti lasciati in strada. Si tratta però di un fenomeno duro a morire: a fine settembre sono stati 46mila i "pezz" raccolti, dei quali 19mila si trovavano in strada. C'è stato un aumento dei conferimenti spontanei da parte dei cenciaioli nelle isole ecologiche, da quando queste accettano tutto senza limiti di numero e volume.

A Bellolampo, invece, si gioca la "partita" sul Tmb (Trattamento meccanico biologico). Finora, la Rap ha portato l'organico presso un impianto di Marsala, con aggravio di costi e impegni organizzativi. Il compost adesso potrà essere prodotto direttamente a Bellolampo. Per "alimentare" il Tmb, si prevede di aviare la cosiddetta raccolta differenziata mirata. Non solo attraverso le utenze (domestiche e non) che si trovano all'esterno del "porta a porta", ma anche con gli scarti provenienti da mercatini, supermercati, fruttivendoli e ristoranti.

Nel cronoprogramma stilato dalla Rap e "sposato" dal Comune l'obiettivo massimo (che coincide con la fine della sindacatura) è di arrivare a quota 65% di differenziata nel 2022. "Che piaccia o no, la Rap e il Comune potranno cambiare, dare il massimo. stravolgere i propri programmi e fare nuove pianificazioni. Ma se non cambiano le cattive abitudini di alcuni palermitani - sottolinea Orlando - sarà difficile vincere questa battaglia di civiltà". Ecco perché, aggiunge Orlando, "ci sarà sempre più tolleranza zero verso chi sporca: dai condomini delle aree servite dal "porta a porta" fino ai trasportatori irregolari di ingombranti. A tutti loro, con questo piano, stiamo dando una seria e valida alternativa, stiamo offrendo la possibilità di collaborare per avere Palermo più pulita ed accogliente. Chi continuerà a scegliere l'illegalità se ne assumerà tutte le conseguenze".

"L’impegno di Rap - conclude l'amministratore unico della società Giuseppe Norata - continua dopo l’avvio della sezione compost presso l’impianto T,b. Entro ottobre apriremo il primo Centro di raccolta comunale in viale dei Picciotti e a seguire a piazzetta della Pace. Nel centro storico, preso particolarmente di mira dagli abbandoni degli ingombranti, considerato il risultato positivo della postazione realizzata in via Verga, in ognuno dei 4 mandamenti (Palazzo Reale, Monte di Pietà, Castello a Mare, Tribunali) verrà realizzato un punto di raccolta e inoltre si punta a potenziare l’isola ecologica mobile di piazzale John Lennon prolungando il servizio anche nelle ore pomeridiane".

"Il piano predisposto dalla Rap e del Comune - afferma Toni Sala, capogruppo Palermo 2022 - dimostra che Palermo vuole risalire la china, dopo anni di oggettive difficoltà sulla differenziata che per troppo tempo è rimasta ferma a percentuali eccessivamente basse. L'anticipazione di numerosi interventi, le isole ecologiche, i nuovi step del porta a porta, gli ispettori ambientali e le maggiori sanzioni sono un passo in avanti di certo non risolutivo, ma che segna un'importante inversione di tendenza e l’ordinanza che il sindaco Orlando ha annunciato nella sua missiva alla Regione, e che renderà da subito applicabile l’inasprimento delle multe, dimostra l’intenzione dell’amministrazione di agire in modo concreto e immediato".