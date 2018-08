Così ti rilancio la Rap: "Otto isole ecologiche a Palermo, differenziata in tutta la città"

La raccolta differenziata verrà avviata in tutta Palermo. E' una delle novità più importanti del nuovo progetto targato Rap che è stato presentato oggi pomeriggio dal sindaco Leoluca Orlando assieme al nuovo amministratore unico dell'azienda a capitale pubblico del Comune, Giuseppe Norata. Tra le altre novità c'è anche quella relativa alla creazione di otto isole ecologiche, la prima a Brancaccio, in via dei Picciotti, e la realizzazione nella discarica di Bellolampo della sesta vasca e poi della settima, oltre alla rimozione nell'arco di 15 giorni di tutti i rifiuti ingombranti presenti in città che sono circa 100 mila pezzi.

In via dei Picciotti, nella prima isola ecologica, gestita dalla Rap, i palermitani potranno conferire tutti i rifiuti, dall'umido al secco, dagli ingombranti ai cosiddetti Raee come per esempio pc e frigoriferi. "Le altre 7 isole sorgeranno tutte su terreni di proprietà comunale - ha detto Orlando -. Dobbiamo migliorare radicalmente la qualità dei servizi offerti ai cittadini, lo sappiamo e ai cittadini chiediamo collaborazione. Oggi siamo di fronte ad una svolta e abbiamo l'esigenza di consolidare la reputazione internazionale di Palermo che non può essere lesa dai cumuli di rifiuti. La Rap dovrà essere sottoposta a una profonda riforma in sede di contratto di servizio che è ormai in scadenza e siamo convinti che la Rap è, e resterà pubblica, nonostante ci siano altre opinioni da parte di qualcuno a livello regionale e non mi riferisco all'assessore regionale e al presidente della Regione ai quali anzi faccio gli auguri e con i quali auspico collaborazione".

Le isole ecologiche saranno istituite, via via, con ordinanza del Sindaco, per prevenire l'emergenza sanitaria, in diversi quartieri diversi della città: in piazza della Pace a Borgo Vecchio, in via dell'Ermellino a Falsomiele, via Ernesto Basile, in via Assoro a Borgo Nuovo, in via Lanza di Scalea, in via dell'Olimpo a Mondello, in via Leotta nel quartiere Acquasanta. La Rap punta a rafforzare il parco mezzi: sono in arrivo 40 motocarri che saranno per strada a metà settembre.

Così il nuovo amministratore unico della Rap Giuseppe Norata: "L'obiettivo è di chiudere il 2019 con la raccolta differenziata in tutta la città ed eliminare definitivamente i cassonetti dalle strade che sono anche ricettacolo di rifiuti di ogni genere. Arrivare con il tempo al 65%, sulla differenziata non abbiamo più giustificazioni". Chiusura su Bellolampo. "Deve diventare polo tecnologico e una risorsa, non deve essere un peso per la città. Abbiamo un impianto di compostaggio non utilizzato che va messo in funzione al più presto".