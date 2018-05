Lotta al randagismo, 101 agenti della polizia municipale a lezione dagli esperti

Formare 101 agenti della polizia municipale sulle competenze cinofile. E' questo il primo passo del progetto sulla lotta al randagismo, nato dall’accordo tra l’amministrazione comunale e la Lega Anti Vivisezione (Lav), con lo scopo di trovare soluzioni alle criticità che investono l’incontro tra uomo e animale nel territorio palermitano. Le lezioni sono cominciate oggi. "Gli agenti - afferma il comandante Gabriele Marchese nel corso della conferenza stampa sul piano convocata - acquisiranno le competenze per affrontare i problemi e avranno gli strumenti per gestire le criticità che vedono protagonisti i cittadini e gli animali da affezione". Il corso prevede una parte teorica, durante la quale gli agenti saranno formati sulla normativa vigente e sulle linee guida sull’operatività, e una parte pratica sul campo, durante la quale apprenderanno le procedure di intervento.

“Lavoreremo su due fronti, il primo - dichiara Federica Faiella, responsabile dell’area adozioni Lav - per sanare i problemi strutturali anche attraverso la creazione di aree verdi e fare in modo che gli animali possano trovare una sistemazione più accogliente, il secondo finalizzato a migliorare la qualità della loro vita attraverso l’assistenza medica per lavorare sul recupero comportamentale allo scopo di favorire le adozioni”.

“Grazie alla collaborazione e allo stimolo della Lav - affermano il sindaco Leoluca Orlando e l’assessore Sergio Marino - si è avviato un percorso virtuoso che permetterà agli animali di trovare adeguata accoglienza, ma più in generale permetterà una migliore e più qualificata azione dell'Amministrazione comunale rispetto al tema del randagismo e della cura degli animali. E' un esempio di come la collaborazione fra pubblico e privato sociale improntata alla fiducia, al rispetto delle reciproche competenze e professionalità e al perseguimento di obiettivi comuni, porti certamente buoni frutti".