VIDEO | A Bellolampo nuovi impianti per il trattamento dei rifiuti: "Settima vasca sarà marginale"

Presentato il piano industriale dell'ex municipalizzata. Il presidente Norata: "Chiuderemo il ciclo integrato dei rifiuti. In azienda non c'è spazio per i delinquenti". L'assessore Marino: "Servizio pubblico per 15 anni, adesso gli investimenti e una vera svolta"