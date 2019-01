Piano Battaglia, arriva l'Anas: maxi intervento per liberare le strade provinciali dalla neve

Maxi intervento targato Anas sulle strade provinciali attorno a Piano Battaglia. Su richiesta della Protezione Civile Regionale, le squadre dell'ente nazionale sono intervenute per liberare le strade dalla neve, ripristinando così la percorribilità.

"L'Anas - si legge in una nota- è entrata in azione con propri uomini e mezzi". Le squadre hanno operato sulle strade provinciali 54 e 119 con "mezzi spazzaneve muniti di vomero e retrostante spargisale". L’intervento si è concluso nella tarda serata di ieri e ha consentito la transitabilità in sicurezza senza particolari disagi per la circolazione nella zona.

"Anas, società del Gruppo FS Italiane - si legge nella nota - raccomanda prudenza nella guida