Meteo, ritorna la neve a Piano Battaglia: strade imbiancate

L'atteso calo delle temperature è arrivato e se in città è comparsa la pioggia, a Piano Battaglia è arrivata la neve. I fiocchi bianchi sono caduti copiosi. Uno spettacolo documentato con un live streaming sulla pagina Facebook dell'associazione Meteopalermo.com.

Il calo termico era stato anticipato proprio da Nicola Sacco dell'assocazione Meteopalermo sul blog ospitato da PalermoToday. Per domani si prevede un cielo generalmente nuvoloso con precipitazioni al massimo moderate alternate ad ampie schiarite in un contesto quindi variabile. Nevicate al di sopra dei 1200 metri circa. Temperature massime non oltre i +14°C, minime stazionarie o in lieve calo. Venti tendenzialmente deboli