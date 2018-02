Piano Battaglia, sbatte contro un pupazzo di neve e si frattura il piede: salvato

Sei in tutto gli interventi effettuati dal soccorso alpino durante il fine settimana. Salvato anche un cane: era in ipotermia e rischiava di morire. Miele, il nome del meticcio, è stato ricoverato nel canile di Petralia Sottana, in attesa di essere adottato