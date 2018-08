Petralia Sottana, incendio in un casolare: fiamme innescate da un fulmine

Attimi di paura stamani a Petralia Sottana, per un incendio divampato in località Cirauli in un casolare. Le fiamme, forse innescate da un fulmine, hanno danneggiato un deposito per attrezzi e una cucina esterna. Il forte calore provocato dal rogo ha causato anche l'esplosione di una bombola di gas. Danneggiati il portone d'ingresso e una finestra dell'immobile. Non si registrano feriti. Sul posto i vigili del fuoco e i carabinieri.