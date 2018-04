Armati di cacciavite e martello tentano furto in villa, tre arresti a Petralia Soprana

"Armati" di cacciaviti, martelli e pinze stavano forzando la finestra di una villetta in contrada Fasanò a Petralia Soprana per svaligiarla, ma sono stati sorpresi dai carabinieri e arrestati. In manette sono finiti Nunzio Di Pasquale e Mario Fisichella, di 38 e 35 anni entrambi di Militello in Val di Catania e Arion Biba, 28 anni, di nazionalità albanese ma residente a San Giuliano Milanese.

I tre, volti noti alle forze dell’ordine, devono rispondere di tentato furto in abitazione e possesso ingiustificato di arnesi da scasso. Adesso si trovano nel carcere Burrafato di Termini Imerese.

