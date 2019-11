Petralia Soprana, il Municipio s'illumina di viola per fare luce sul tumore al pancreas

Petralia Soprana aderisce all’iniziativa Facciamo luce sul tumore al Pancreas. Questa sera il palazzo comunale sarà illuminato di viola per far riflettere l’opinione pubblica sull’argomento. L’annuale campagna di sensibilizzazione, che si tiene in occasione nella giornata mondiale contro il tumore al pancreas, è organizzata dall’associazione Nastro Viola che chiede di illuminare gli edifici pubblici di colore viola per sensibilizzare l’opinione pubblica e divulgare informazioni.

L’adesione alla iniziativa è stata fortemente voluta dal sindaco Pietro Macaluso e dal presidente del consiglio Leo Agnello. L’intendo dell’Associazione Nastro Viola è quello di raccogliere fondi per la ricerca, creando borse di studio aventi come fine il combattere questo tumore infausto e devastante.