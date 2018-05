Piccoli musicisti alla ribalta, istituto comprensivo di Petralia Soprana vince gara nazionale

L’orchestra dell’istituto comprensivo di Petralia Soprana ha vinto il concorso nazionale musicale “Zangarelli” di Città di Castello, in provincia di Perugia. I ragazzi della scuola madonita hanno sbaragliato tutti vincendo la XX edizione del premio che è ormai uno tra i più importanti in Italia.

La manifestazione, promossa dalla Scuola “Alighieri – Pascoli” e dal Comune di Città di Castello, richiama annualmente migliaia di studenti e docenti da tutta la penisola. Il concorso è organizzato in categorie che vanno dai solisti a gruppi strumentali, cori e orchestre, ed è riservato a scuole secondarie di primo grado ad indirizzo musicale, licei musicali e scuole secondarie di primo grado con progetti musicali inseriti nel Ptof. Un confronto quindi ad alto livello per l’Istituto di Petralia Soprana che ha partecipato per la categoria “orchestre delle scuole secondarie di I grado” e si è confrontata con altre ventidue scuole partecipanti.

Tre i brani eseguiti sotto la direzione del professore Antonino La Placa: “Solamente una vez” di Augustin Lara, “Tango pour Claude di Richard Galliano e Dynamo di Ken Harris.

“Questa vittoria – afferma il preside Francesco Serio - ripaga il lavoro degli insegnanti e i sacrifici delle famiglie. Sono soddisfatto principalmente per i ragazzi che iniziano ad avere le loro soddisfazioni e capire che il lavoro paga".

I ragazzi sono stati seguiti, nei mesi, dai docenti di musica Francesco Barberi (fisarmonica), Antonino La Placa (saxofono), Antonio Li Puma (trompa) e Filippo Paternò (chitarra). Ad allievi e docenti anche le congratulazioni del sindaco Pietro Macaluso e dell’amministrazione comunale per la bella vittoria in campo nazionale. “Non è un caso – afferma il sindaco – che Petralia Soprana è stata definita Città della Musica e dell’Arte”.