Petralia Soprana, il sindaco esulta: "Nuovi tamponi, nessun caso di Coronavirus"

Il "Paese più bello d’Italia", così come è stata ribattezzata Petralia Soprana, continua a rimanere Covid Free. Questa mattina, comunica il sindaco Pietro Macaluso, "sono arrivati i risultati degli ultimi tre tamponi ed anche questi sono risultati negativi". "Questi risultati – afferma Macaluso – ci confortano per la ripartenza. Ad oggi non ci sono casi accertati di Covid-19. Ringrazio i cittadini che seguono le direttive e li esorto a mantenere alta l’attenzione".



