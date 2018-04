Petralia Soprana, morto don Salvatore Mocciaro: proclamato il lutto cittadino

La comunità di Petralia Soprana piange la morte di Don Salvatore Mocciaro, scomparso ieri. Don Salvatore era arrivato a guidare la parrocchia dei SS. Pietro e Paolo nel settembre del 2012 dopo un lungo servizio ad Alimena. I funerali saranno celebrati domani alle 10.30 nella chiesa Madre.

“Don Salvatore Mocciaro ha lasciato un ricordo in ognuno di noi. Il suo modo di fare e il suo carattere - afferma il sindaco Pietro Macaluso - saranno un esempio per la nostra comunità”. In occasione dei funerali di domani mattina il sindaco ha proclamato il lutto cittadino.