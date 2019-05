Petralia Soprana, domenica apre il mercato del contadino nel Borgo più bello d'Italia

Domenica sarà inaugurato il mercato del contadino a Petralia Soprana. Nel Borgo più bello d’Italia, ogni domenica, sarà possibile acquistare prodotti a "km 0" forniti direttamente dai produttori locali. La passeggiata nel borgo, alla scoperta delle bellezze architettoniche e artistiche, diventerà anche occasione per fare la spesa senza utilizzare sacchetti di plastica.

Per l’occasione, infatti, la rete degli operatori turistici “Petralia Soprana il borgo ti accoglie” lancia la campagna "Porta u panaru". L’iniziativa è volta a recuperare uno dei simboli della cultura rurale siciliana, “u panaru”, e promuovere uno stile ecologicamente compatibile e sostenibile contro l'uso della plastica e dei sacchetti in modo particolare. Il mercato del contadino si svolgerà nella piazza del Popolo, dove saranno collocati gli stand per la vendita di prodotti quali formaggi e latticini, miele, ortofrutta, legumi, funghi, marmellate, conserve varie, prodotti da forno, olio, piante, salumi e tanti altri prodotti.

L’iniziativa prende vita dopo che il Consiglio comunale, presieduto da Leo Agnello, ha approvato all’unanimità l’istituzione e il regolamento che disciplina il “mercato” elaborato dall’assessore Cinzia Cità e dalla consigliera Francesca Librizzi . "Con l’istituzione del mercato del contadino - ha detto il sindaco Pietro Macaluso - realizziamo un altro punto del programma elettorale ma soprattutto diamo una opportunità ai produttori e ai consumatori di usufruire di questo servizio che valorizza i prodotti locali e di stagione. A ciò si aggiunge l’iniziativa green degli operatori turistici 'Porta u panaru' che riteniamo essere, oltre che utile, caratteristica ed educativa a favore dell’ambiente".

Il taglio del nastro per l’apertura del mercato contadino sarà alle 10 di domenica nella piazza del Popolo e per l’occasione sarà presente un rappresentante della rete "Petralia Soprana il borgo ti accoglie" che metterà a disposizione, con il noleggio, i cesti per la spesa. Nelle domeniche successive i cesti saranno disponibili nelle strutture ricettive aderenti e in alcuni punti vendita del borgo tra i quali i Panificio Agliata, Alimentari Federico, Bar Pascia, Bar La piazzetta, Bar Aspromonte, Bazar Da Concetta.