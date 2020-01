Petralia Soprana, avviati i lavori di sistemazione di alcune strade

Avviati i lavori di sistemazione di alcuni tratti viari nel territorio del comune di Petralia Soprana. I lavori si stanno realizzando grazie al finanziamento di un cantiere di lavoro da parte dell’assessorato regionale alla famiglia. Quattro gli interventi previsti dal progetto realizzato dall’ufficio tecnico comunale per un importo di 114 mila euro che impegna 15 lavoratori comuni per 71 giorni e 2 qualificati per 40 giorni lavorativi. I lavori interessano la via Turistica dove saranno ripristinati alcuni tratti di pavimentazione e di muretti in pietra così come nella via Saragat nei pressi della pinetina comunale e la via Quintino Sella sotto i ruderi del castello. Altri interventi di ripristino della viabilità sono previsti nella via Gramsci della borgata Raffo, via Chiesa a San Giovanni e a Bivio SS. Trinità dove sarà sistemata anche un’area a verde. La conclusione dei lavori si prevede entro marzo.

“Grazie al finanziamento di questo cantiere di lavoro – ha detto il sindaco Pietro Macaluso – sistemeremo lo stato di alcune strade interne del centro e delle frazioni migliorando la viabilità e il decoro del nostro paese. L’impegno dell’amministrazione nello sfruttare tutte le opportunità che si presentano è stato ancora una volta premiato.”