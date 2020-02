All'istituto comprensivo di Petralia Soprana lezione "notturna" per imparare i segreti del coro

Lezione speciale per gli alunni delle seconde classi della scuola secondaria di primo grado a indirizzo musicale dell’istituto comprensivo di Petralia Soprana che, per apprezzare meglio l’attività e le funzioni di un coro polifonico, hanno assistito a una lezione "notturna". Iniziativa possibile grazie alla collaborazione del coro parrocchiale diretto dal maestro Michele Cerami. A tenere la lezione è stato il professore di musica Salvatore La Placa. Alunni e genitori hanno potuto ascoltare, vedere e comprendere che cosa è un coro, da quali voci è composto, cosa significa cantare a cappella e in cosa consiste la tecnica polifonica.

"L'idea – spiega La Placa - nasce dall’esigenza di dare agli studenti l’opportunità di andare oltre il testo scolastico, oltre la fase teorica che è necessaria ma che in alcuni casi viene anche imparata senza capirne il vero significato”.