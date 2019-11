Petralia Soprana, scarpe rosse in piazza per dire "No" alla violenza sulle donne

Scarpe rosse sugli scalini del monumento per dire "No" alla violenza sulle donne. Anche a Petralia Soprana si è tenuto un momento di sensibilizzazione contro la violenza di genere. "Se ne tocchi una ci tocchi tutte" è stato lo slogan dell’iniziativa in piazza del Popolo ai piedi del monumento ai Caduti.

L’appuntamento è stato organizzato dall’associazione Cittadinanza Attiva, con il patrocinio del Comune, che ha invitato le donne a partecipare portando con sé un paio di scarpe rosse di qualunque genere, oggetto divenuto simbolo di denuncia contro i casi di violenza, stalking e femminicidio.

