Petralia Soprana, in arrivo due milioni e 800 mila euro per le strade rurali

Arriva una boccata d’ossigeno per le strade rurali del territorio di Petralia Soprana. Saranno sistemate e ammodernate la "San Giovanni – Schernice", la "Equila – Corvo" e la strada rurale "Cipampini, che collega le borgate di Verdi a Cipampini passando per San Giovanni. Le opere saranno realizzate grazie ai finanziamenti del Psr Regione Sicilia 2014/2020 "Sostegno a investimenti nell'infrastruttura necessaria allo sviluppo, all'ammodernamento e all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura - Azione 1 - Viabilità interaziendale e strade rurali per l’accesso ai terreni agricoli e forestali".

Per ogni intervento di ripristino e ammodernamento sono previsti circa 700 mila euro. Per la strada "Cipampini" gli interventi saranno due e saranno gestiti dalla Città Metropolitana di Palermo.

Arrivati i decreti di finanziamento, a breve saranno messe in atto le procedure per l’appalto e quindi la realizzazione dei lavori. Complessivamente saranno spesi circa 2 milioni e 800 mila euro.

"Una bella notizia per il nostro territorio, frutto della nostra caparbietà e del nostro impegno e in particolare dell’assessore Leonardo La Placa che si è speso quotidianamente per il raggiungimento di questo obiettivo. Un grazie particolare va anche all’ufficio tecnico che ha realizzato i progetti", dice il sindaco Pietro Macaluso.

"La sistemazione e l’ammodernamento di queste strade – aggiunge La Placa – oltre a migliorare il collegamento interaziendale comunale agevolerà anche quello tra alcune frazioni nel nostro territorio e tra queste la frazione Verdi con Cipampini la cui strada attende interventi da anni. Il nostro impegno non si esaurisce certamente qui – continua l’assessore – e infatti siamo costantemente al lavoro per sfruttare tutte le opportunità che si presentano con l’obiettivo di ammodernare tutte le strade del territorio di Petralia Soprana".