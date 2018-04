Petralia Soprana, stop al formato cartaceo: la carta d'identità diventa elettronica

Stop al rilascio della carta d'identità cartacea. Da lunedì 9 aprile l’anagrafe del Comune di Petralia Soprana rilascerà il documento solo in formato elettronico. La nuova tessera arriverà via posta direttamente al domicilio del cittadino. Rispetto alla vecchia tessera cartacea, la nuova contiene anche il codice fiscale, che compare anche come codice a barre sul retro, ha un numero nazionale unico composto da lettere e numeri e prevede anche l’acquisizione delle impronte digitali. Inoltre, la carta consentirà il riconoscimento digitale dell’identità all’estero e l’accesso facilitato al rilascio dell’identità digitale, la cosiddetta Spid.

Il costo della carta è di 22,21 euro e la durata è sempre 10 anni per le persone di maggiore età. Per i minori invece la validità sarà di 3 anni (minori di 3 anni) e di 5 anni (minori compresi tra i 3 e i 18 anni). La nuova carta elettronica consentirà anche di esprimere, al momento della richiesta di emissione, il consenso alla donazione degli organi. Questa informazione, potrà essere modificata in qualsiasi momento.

Per il rinnovo della carta di identità, che può essere fatto sei mesi prima della scadenza, il cittadino dovrà presentarsi all’ufficio anagrafe munito di : una fototessera recente, della ricevuta di pagamento del contributo, del vecchio documento scaduto e dal codice fiscale. "Si consiglia - afferma il responsabile dell’ufficio anagrafe del comune di Petralia Soprana, Damiano Siragusa - di rinnovare la tessera di identità prima della scadenza in quanto dal giorno di presentazione dei documenti all’effettivo invio della nuova carta passeranno alcuni giorni".