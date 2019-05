Petralia Soprana, al mercato del contadino lanciata la campagna "Porta u panaru"

E’ stato inaugurato ieri mattina il “mercato del contadino” a Petralia Soprana. Nel Borgo più bello d’Italia, ogni domenica, sarà possibile acquistare prodotti a chilometro zero forniti direttamente dai produttori locali. In concomitanza con l’apertura del mercato, la rete degli operatori turistici “Petralia Soprana il borgo ti accoglie” ha lanciato la campagna "Porta u panaru", una iniziativa volta a recuperare uno dei simboli della cultura rurale siciliana, “u panaru”, e a promuovere uno stile ecologicamente compatibile e sostenibile contro l'uso della plastica e dei sacchetti in modo particolare.

Il mercato del contadino si svolgerà ogni domenica nella piazza del Popolo, dove, già ieri, è stato possibile acquistare formaggi e latticini, miele, ortofrutta, legumi, funghi, marmellate, conserve varie, prodotti da forno, olio, piante, salumi e tanti altri prodotti.