Zen, lanciato un petardo contro un autobus in transito

Atto vandalico contro i mezzi dell'Amat: un petardo è stato lanciato contro un autobus in transito della linea 619, in via Rocky Marciano, nel cuore dello Zen. E' successo ieri sera. Solo per puro caso non ci sono stati feriti.

Danneggiato il lato sinistro del parabrezza. A denunciare l'accaduto è stato l'autista. Un danno (si tratta dell'ennesimo subito da un autobus in questi giorni) che ammonta a 1.200 euro. In quel momento non c'erano passeggeri a bordo perché era l'ultima corsa del bus.