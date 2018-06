Sferracavallo, controllato venditore ambulante: sequestrati 20 chili di pesce

Sequestri, sanzioni amministrative e contestazioni per violazioni al codice della strada. E' il bilancio dei controlli effettuati dalle forze dell’ordine a Sferracavallo, in alcuni ristoranti, pub e alcune pescherie (in tutto 12 locali). Nei pressi di piazza Beccadelli è stato sanzionato un ristorante per la violazione della normativa riguardante la somministrazione di alimenti e bevande. Per il titolare è scattata una multa di 309 euro.

In azione - con il coordinamento della Questura di Palermo - gli agenti del commissariato di polizia San Lorenzo, i colleghi del reparto prevenzione crimine, il personale della capitaneria di porto e i vigili. In via Sferracavallo è stato sanzionato un venditore ambulante di prodotti ittici, "pizzicato" per la mancanza di licenza e l’inosservanza delle regole sulla tracciabilità dei prodotti in vendita. E' scattato il sequestro di circa 20 chili di pesce ed una sanzione, in misura ridotta, pari a 1.500 euro che, se non pagata entro trenta giorni, potrà arrivare fino a 4.500 euro.

Contemporaneamente sono stati organizzati dei posti di blocco in alcuni punti nevralgici della zona "contro gli automobilisti indisciplinati", dicono dalla questura. Identificate circa 40 persone e controllati 20 veicoli. Gli agenti hanno riscontrato violazioni al codice della strada relative alla mancata revisione e al possesso di documenti di circolazione. "I servizi proseguiranno nel corso delle prossime settimane", chiudono dalla questura.