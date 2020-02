Acquasanta e Oreto, controlli nelle pescherie: sequestrati 200 chili di prodotti ittici

Duecento chili di prodotti ittici sequestrati. E' il bilancio dell'operazione messa a segno dai carabinieri della compagnia di San Lorenzo insieme al personale della capitaneria di porto, che hanno sottoposto a controllo due pescherie nei quartieri Acquasanta e Oreto. "Al termine delle ispezioni - fanno sapere dal comando provinciale dei carabinieri - i militari hanno riscontrato che le pescherie vendevano prodotti privi di etichettatura e tracciabilità. Pertanto sono state elevate sanzioni amministrative per 6.500 euro". In tutto sono stati sequestrati 200 chili di alimenti, che a seguito di verifica da parte del personale Asp, sono stati ritenuti idonei al consumo alimentare e devoluti in beneficenza.