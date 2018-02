"Pesce in cattivo stato": controlli in via Montalbo, scatta sequestro da 200 chili

Pescherie di via Montalbo nel mirino di carabinieri e guardia costiera. Il bilancio finale è di sei verbali amministrativi per un totale di 9 mila euro "per violazioni in materia di etichettatura e tracciabilità del prodotto ittico" e 200 chili di prodotto ittico sequestrato. Il titolare di un esercizio commerciale è stato deferito perché aveva esposto pesce in cattivo stato di conservazione destinato alla vendita.

I controlli sono stati effettuati ieri dai militari della guardia costiera di Palermo e della compagnia carabinieri di San Lorenzo, coadiuvati dal personale del servizio di prevenzione veterinaria dell’Asl. Sono state ispezionate quattro pescherie di via Montalbo e un esercizio commerciale che vendeva prodotti surgelati, oltre che due venditori ambulanti "pizzicati" senza la prevista licenza.

"L'obiettivo dei controlli - spiegano i carabinieri - era quello di verificare la corretta applicazione della normativa in materia di commercializzazione al dettaglio di prodotti ittici". Il pesce sequestrato, dopo essere stato sottoposto alla visita veterinaria con esito positivo, è stato quasi tutto devoluto in beneficenza all’istituto Don Orione di via Ammiraglio Rizzo. La parte di prodotto ittico ritenuto non idoneo per il consumo umano è stata, invece, avviata a distruzione mediante ditta specializzata.

"L’operazione di ieri - concludono i carabinieri - si inquadra nell’ambito dell’attività di controllo della filiera della pesca, che assiduamente e quotidianamente la guardia costiera, anche in concorso con le altre forze di polizia, svolge a tutela della salute del consumatore finale".